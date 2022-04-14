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Ру Тат
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Экономика
14 апреля 2022  15:30

Путин назвал самой острой проблемой для российского ТЭК нарушение экспортной логистики

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Самой большой проблемой для российского топливно-энергетического комплекса в условиях санкций стало нарушение логистики экспортных поставок. Об этом на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе рассказал сегодня Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭК в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», — подчеркнул глава государства.

Он также попросил рассказать, каким образом в стране решаются проблемы с транспортными цепочками, какие меры принимаются, чтобы преодолеть трудности, связанные с их подорожанием.

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