Путин: Забота о героях и их семьях – долг всех уровней власти в России

Забота о бойцах спецоперации, в том числе получивших ранения, а также членах их семей, их поддержка являются долгом всех уровней власти в России. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин во время встречи с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Совещание проходит в режиме видеоконференции.

«Считаю, что для всех нас, и в первую очередь, конечно, для представителей органов власти, причём всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», – подчеркнул глава государства.

Путин также подчеркнул, что ключевым критерием эффективности работы властей является оценка населения, его доверие власти.

10 сентября в России прошел Единый день голосования. В разных регионах страны прошли выборы мэров, губернаторов, депутатов местных заксобраний. О том, как выборы прошли в Татарстане, читайте в материале «Татар-информа» ЦИК РТ: Мы провели репетицию перед выборами Президента России, впереди большая работа.