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ЦИК РТ: Мы провели репетицию перед выборами Президента России, впереди большая работа
Подведены предварительные итоги выборов депутатов местного самоуправления. На 161 депутатский мандат претендовал 541 кандидат. Это событие стало маленькой репетицией перед большими избирательными кампаниями в 2024-2026 годах. Таким мнением на брифинге в ЦИК РТ поделился глава комиссии Андрей Кондратьев.
На выборах проголосовали почти 30 тыс. человек
В среднем на каждый мандат в Татарстане претендовали по три кандидата. Согласно предварительным итогам голосования, были избраны 122 претендента от «Единой России», 23 самовыдвиженца, семь – от КПРФ, пять – от партии «Новые люди» и по два – от ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Всего проголосовать пришли почти 30 тыс. человек, что составляет порядка 41% от общего числа избирателей.
«Выборы прошли открыто, конкурентно, слаженно и спокойно. На один депутатский мандат, в среднем, претендовало по три кандидата. Это очень неплохая выборка для муниципальных выборов. Всего были задействованы 41 территориальная комиссия и 175 участковых», – сообщил спикер.
Отдельно он остановился на результатах выборов нового депутата Казанской городской думы по Павлюхинскому округу. По итогам голосования мандат получил ректор КНИТУ – КХТИ Юрий Казаков, который набрал свыше 53% голосов избирателей.
«Журналисты нас часто критикуют за то, что якобы большое количество избирателей голосоют на дому. Мы можем оценить эту цифру. По Казани так проголосовали 1199 человек или 3,98%. Если мы говорим о Татарстане в целом, то 1222 человека, порядка 1,7% от общего числа избирателей. Досрочно проголосовали около 760 человек. Это небольшие цифры, мы постоянно эти цифры озвучиваем, но почему-то потом в обзорах говорят о том, что такой возможностью воспользовались огромное количество граждан», – возмутился Кондратьев.
Особое внимание в своем выступлении он уделил работе наблюдателей. За ходом выборов на разных избирательных участках следили 650 человек, среди которых представители региональных отделений политических партий, кандидатов и общественной палаты Татарстана.
«Эти выборы показали, какая большая работа нас ждет на избирательных кампаниях Президента России и Раиса Татарстана»
Дополнительные выборы муниципальных депутатов в Татарстане стали своеобразной репетицией перед большими избирательными кампаниями – Президента России (март 2024), депутатов Госсовета республики (сентябрь 2024), Раиса Татарстана (2025), и депутатов Госдумы (2026), отметил Кондратьев.
«Мы еще больше убедились, что огромный объем работы нам предстоит впереди. Мы понимаем, что последние два месяца – это только начало подготовки. Было получено огромное количество вопросов информационно-разъяснительного характера. Звонили наблюдатели, кандидаты, их представители. Мы разъясняли, как должно быть все организовано, где могут располагаться наблюдатели и СМИ. Само избирательное законодательство очень сложное и постоянно меняется, в этом тоже есть огромная сложность», – заявил глава ЦИК РТ.
Большую роль играет и практика для членов избирательных комиссий. Именно в этом очень помогают выборы муниципальных депутатов. Эта кампания показала большой рост политической активности партий, знаний, профессионализма партийных юристов. Стали внимательнее относиться к оформлению документов, подчеркнул Андрей Кондратьев.
«Рады, что налаживается контакт с молодым избирателем»
Особое внимание Кондратьев уделил работе с молодыми избирателями. На прошедших выборах для тех, кто пришел выполнить свой гражданский долг впервые, была подготовлена сувенирная продукция.
«Мы очень четко отслеживали участие впервые голосующих избирателей. Мы знаем, что ребята приходили с большим желанием, для них была подготовлена сувенирная продукция. Очень рад тому обстоятельству, что контакт с молодыми избирателями налаживается. На выборах Президента России в марте 2024 года впервые будут голосовать 86 тыс. человек», – сообщил он.
Всего в Татарстане порядка 800 тыс. молодых избирателей, что составляет четверть от общего числа.
Глава ЦИК РТ рассказал о проектах ведомства для воспитания молодого гражданского актива избирательной системы. В рамках одного из таких проектов – из числа участников и финалистов на прошедших выборах была сформирована группа мониторинга, многие стали наблюдателями на участках.
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