ЦИК РТ: Мы провели репетицию перед выборами Президента России, впереди большая работа

Всего проголосовать пришли почти 30 тыс. человек, что составляет порядка 41% от общего числа избирателей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выборах проголосовали почти 30 тыс. человек

В среднем на каждый мандат в Татарстане претендовали по три кандидата. Согласно предварительным итогам голосования, были избраны 122 претендента от «Единой России», 23 самовыдвиженца, семь – от КПРФ, пять – от партии «Новые люди» и по два – от ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Всего проголосовать пришли почти 30 тыс. человек, что составляет порядка 41% от общего числа избирателей.

«Выборы прошли открыто, конкурентно, слаженно и спокойно. На один депутатский мандат, в среднем, претендовало по три кандидата. Это очень неплохая выборка для муниципальных выборов. Всего были задействованы 41 территориальная комиссия и 175 участковых», – сообщил спикер.

Андрей Кондратьев: «Выборы прошли открыто, конкурентно, слаженно и спокойно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отдельно он остановился на результатах выборов нового депутата Казанской городской думы по Павлюхинскому округу. По итогам голосования мандат получил ректор КНИТУ – КХТИ Юрий Казаков, который набрал свыше 53% голосов избирателей.

«Журналисты нас часто критикуют за то, что якобы большое количество избирателей голосоют на дому. Мы можем оценить эту цифру. По Казани так проголосовали 1199 человек или 3,98%. Если мы говорим о Татарстане в целом, то 1222 человека, порядка 1,7% от общего числа избирателей. Досрочно проголосовали около 760 человек. Это небольшие цифры, мы постоянно эти цифры озвучиваем, но почему-то потом в обзорах говорят о том, что такой возможностью воспользовались огромное количество граждан», – возмутился Кондратьев.

Особое внимание в своем выступлении он уделил работе наблюдателей. За ходом выборов на разных избирательных участках следили 650 человек, среди которых представители региональных отделений политических партий, кандидатов и общественной палаты Татарстана.

По Казани на дому проголосовали 1199 человек или 3,98% Фото: t.me/cik_rt

«Эти выборы показали, какая большая работа нас ждет на избирательных кампаниях Президента России и Раиса Татарстана»

Дополнительные выборы муниципальных депутатов в Татарстане стали своеобразной репетицией перед большими избирательными кампаниями – Президента России (март 2024), депутатов Госсовета республики (сентябрь 2024), Раиса Татарстана (2025), и депутатов Госдумы (2026), отметил Кондратьев.

«Мы еще больше убедились, что огромный объем работы нам предстоит впереди. Мы понимаем, что последние два месяца – это только начало подготовки. Было получено огромное количество вопросов информационно-разъяснительного характера. Звонили наблюдатели, кандидаты, их представители. Мы разъясняли, как должно быть все организовано, где могут располагаться наблюдатели и СМИ. Само избирательное законодательство очень сложное и постоянно меняется, в этом тоже есть огромная сложность», – заявил глава ЦИК РТ.

За ходом выборов на разных избирательных участках следили 650 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большую роль играет и практика для членов избирательных комиссий. Именно в этом очень помогают выборы муниципальных депутатов. Эта кампания показала большой рост политической активности партий, знаний, профессионализма партийных юристов. Стали внимательнее относиться к оформлению документов, подчеркнул Андрей Кондратьев.

«Рады, что налаживается контакт с молодым избирателем»

Особое внимание Кондратьев уделил работе с молодыми избирателями. На прошедших выборах для тех, кто пришел выполнить свой гражданский долг впервые, была подготовлена сувенирная продукция.

Всего в Татарстане порядка 800 тыс. молодых избирателей, что составляет четверть от общего числа Фото: t.me/cik_rt

«Мы очень четко отслеживали участие впервые голосующих избирателей. Мы знаем, что ребята приходили с большим желанием, для них была подготовлена сувенирная продукция. Очень рад тому обстоятельству, что контакт с молодыми избирателями налаживается. На выборах Президента России в марте 2024 года впервые будут голосовать 86 тыс. человек», – сообщил он.

Всего в Татарстане порядка 800 тыс. молодых избирателей, что составляет четверть от общего числа.

Глава ЦИК РТ рассказал о проектах ведомства для воспитания молодого гражданского актива избирательной системы. В рамках одного из таких проектов – из числа участников и финалистов на прошедших выборах была сформирована группа мониторинга, многие стали наблюдателями на участках.