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Путин: За этот год уже 400 тыс. семей приобрели жилье по льготной ипотеке
С января по июль в России 400 тыс. семей приобрели жилье с помощью льготной ипотеки, сообщил Президент РФ Владимир Путин. Для государства обеспечение граждан жильем он назвал одной из приоритетных задач.
«Одна из важнейших задач любой семьи – обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства – сделать всё, для того чтобы эти цели достигались», – казал он на совещании по развитию строительной отрасли.
При этом он подчеркнул, что есть и минусы в работе ответственных структур в этом направлении. В частности, не исполнено поручение изменить законодательство, чтобы сделать доступнее для россиян строительство индивидуальных домов.
«Пока это, к сожалению, не сделано. Я прошу Министерство, конечно, завершить эту работу, согласование… <…>», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Напомним, в июле стало известно, что Правительство РФ выделит еще 15 млрд рублей, чтобы возместить ипотечные кредиты многодетным семьям. На такую меру поддержки могут рассчитывать более 33 тыс. семей, в которых воспитываются трое и более детей.
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