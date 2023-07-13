Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Правительство направит еще 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой
Правительство России выделяет дополнительные 15 млрд рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам для многодетных семей. Распоряжение подписано Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Ожидается, что поддержку получат свыше 33 тыс. российских семей с тремя и более детьми. Благодаря программе они смогут полностью либо частично выплатить ипотечный кредит.
Каждая семья получает выплату в размере 450 тыс. рублей. Кроме ипотеки, сумму можно использовать на строительство жилья либо покупку участка под него. Воспользоваться поддержкой могут семьи, в которых третий ребенок родился позднее 1 января 2019 года. Возраст старших детей не влияет предоставление выплат.
Как отметили в Правительстве, в 2023 году на эти цели из бюджета выделено свыше 60 млрд рублей, причем большая часть средств уже доведена до получателей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»