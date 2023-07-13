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Общество 13 июля 2023 15:46

Правительство направит еще 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

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Правительство направит еще 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой
фото: © архив «Татар-информ»

Правительство России выделяет дополнительные 15 млрд рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам для многодетных семей. Распоряжение подписано Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ожидается, что поддержку получат свыше 33 тыс. российских семей с тремя и более детьми. Благодаря программе они смогут полностью либо частично выплатить ипотечный кредит.

Каждая семья получает выплату в размере 450 тыс. рублей. Кроме ипотеки, сумму можно использовать на строительство жилья либо покупку участка под него. Воспользоваться поддержкой могут семьи, в которых третий ребенок родился позднее 1 января 2019 года. Возраст старших детей не влияет предоставление выплат.

Как отметили в Правительстве, в 2023 году на эти цели из бюджета выделено свыше 60 млрд рублей, причем большая часть средств уже доведена до получателей.

#семьи с детьми #Ипотека #Правительство
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