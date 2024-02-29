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Политика 29 февраля 2024 14:04

Путин: За 6 лет более 100 млрд рублей направят на объекты культуры в России

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что за ближайшие 6 лет власти дополнительно направят более 100 млрд рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино и интернете.

«Предлагаю также расширить программу "Пушкинской карты"… Прошу правительство здесь подготовить свои дополнительные предложения», — сказал Путин.

Также он добавил, что с 2025 года в России запустят проект «Земский работник культуры». Он будет работать по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор».

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