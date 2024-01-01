Путин: Хочется видеть на передовой больше БПЛА и средств борьбы с дронами противника

Современные разработки нужно внедрять на передовой, как можно быстрее, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Он отметил, что особенное внимание нужно обратить на увеличение числа дронов и средств для подавления БПЛА противника. Трансляцию провела пресс-служба Кремля.

«Я знаю, наверняка не хватает на „передке“, и хотелось бы больше всего современного — и дронов, и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день Россия все эффективнее использует новейшие передовые разработки и передает их Вооруженным силам РФ.

«Вот это очень огромное преимущество, которое появляется у наших вооруженных сил», — подчеркнул Путин.

Подробнее о типах беспилотников, применяемых в зоне спецоперации и перспективах развития БПЛА читайте в материле «Куб» и лазер против «Бабы Яги»: как война дронов на СВО выкинула учебники НАТО на свалку».