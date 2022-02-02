Путин выступит на форуме «Деловая Россия» 3 февраля

Президент РФ Владимир Путин обязательно примет участие в форуме «Деловая Россия» 3 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что мероприятие пройдет в онлайн-режиме. «Это будет видеоконференция. Президент, конечно, выступит там… „Деловая Россия“ будет в четверг, 3 февраля», — сказал он.

Ранее Песков заявлял, что точно не знает, в каком формате будет организован форум с учетом новой волны пандемии коронавируса.

«Деловая Россия» — это общественная организация, которая объединяет частные несырьевые компании, лидирующие в своих отраслях. Она была основана в 2001 году. Сейчас организация объединяет более 7 тыс. бизнесменов и свыше 400 депутатов региональных и федерального парламентов.