Песков не исключил участия Путина в форуме «Деловая Россия» по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме «Деловой России» по видеосвязи, если мероприятие состоится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что пока точно не знает, в каком формате будет проходить форум с учетом новой волны коронавируса.

«Смотря в каком формате будет проходить форум — я просто не знаю, но с учетом волны ковидной. То есть если это будет такая тотальная видеоконференция, то вполне можно предположить, что Президент примет участие», — пояснил Песков.