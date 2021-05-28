Путин выступил за постепенную интеграцию России и Беларуси

Процесс интеграции России и Беларуси должен быть постепенным. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

«Мы делаем это (занимаемся строительством Союзного государства — прим. Т-и), как говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России, двигаемся в этом направлении уверенно», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

При этом российский лидер уверен, что работа по интеграции уже дает конкретные результаты для граждан обеих стран. «Вопрос только в том, чтобы делать всё последовательно, не спеша, не забегая вперёд, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов так, как каждая из сторон это сама для себя определяет», — уточнил вместе с тем он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что длившиеся более пяти часов переговоры Путина и Лукашенко завершились. Стороны, в частности, обсудили инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за ложного сообщения о минировании борта, а также некоторые вопросы экономического и энергетического сотрудничества.