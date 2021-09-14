Путин заявил, что доходы российских военных должны регулярно повышаться

Заработная плата российских военных не должна снижаться. Напротив, ее следует регулярно повышать в соответствии с ситуацией в национальной экономике. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны и руководством партии «Единая Россия», обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу, передает ТАСС.

«Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания, и выплат военным пенсионерам», — заметил российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что эта тема неоднократно обсуждалась и работа в этом направлении обязательно будет продолжаться.