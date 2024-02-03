news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 3 февраля 2024 22:36

Путин высказался по поводу произошедшего под Харьковом после отхода ВС РФ

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин сказал, что ему больно говорить о произошедшем под Харьковом после отхода российской армии. При этом украинских неонацистов он назвал подонками за то, что они творили в той местности, пишет ТАСС.

«Мне больно сейчас об этом говорить, но все-таки я скажу. Когда у нас пoдразделения из Харьковской области отoшли, мы же знаем, что там твoрилось, что творили эти пoдонки. Только неoнацисты так могут пoступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имeем дело», - высказался российский лидер на форуме «Все для Победы!».

Ранее Путин сказал, что обсуждал с Генштабом сложности из-за БПЛА на одном из участков в зоне СВО.

#Владимир Путин #СВО #ВС РФ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2