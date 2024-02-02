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Путин: Утром обсуждали с Генштабом сложности из-за БПЛА на одном из участков в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что утром разговаривал с Генштабом по поводу сложностей из-за беспилотников (БПЛА) на одном из участков в СВО.
Глава государства подчеркнул, что беспилотники очень важны. Такой вывод российский лидер сделал после ежедневных контактов с военными, с ребятами, воюющими «непосредственно на передке», пишет ТАСС.
Один из участников встречи поделился с Путиным, что группа энтузиастов и он разработали приборы, которые находят и подавляют БПЛА. Спикер попросил встроить свою деятельность в проект по развитию российской электроники и получить доступ к компонентной базе. Президент обещал помочь в этом, подчеркнув, что то, чем занимается участник, крайне важно.
Еще Путин отметил, что есть научно-исследовательские учреждения в этой сфере. Все они эффективно работают и достигают хороших результатов.
При этом радиоэлектронная база, говорит Президент, является той сферой, над которой еще предстоит работать. Он также назвал эту сферу «ахиллесовой пятой», но отметил, что у России набран хороший темп движения в этой области.
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