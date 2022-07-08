Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями жене и матери бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который сегодня был тяжело ранен в результате покушения и впоследствии скончался. Текст телеграммы публикует сайт московского Кремля.

«Уважаемая госпожа Ёко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ», — написал Путин.

Он отметил, что оборвалась жизнь выдающегося государственного деятеля, который длительное время возглавлял Правительство Японии и многое сделал для развития добрососедских отношений между двумя странами. «Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — сказал российский лидер.

«Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — добавил Президент РФ.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался сегодня после нападения, которое произошло на железнодорожном вокзале в Наре в момент выступления в поддержку Либерально-демократической партии. На 67-летнего политика напал 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, ранее служивший в Морских силах самообороны Японии. Злоумышленник молча подошел к экс-премьеру и выстрелил ему в спину.

Синдзо Абэ занимал должность Премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012–2020 годах. Он возглавлял Правительство на протяжении более длительного срока, чем какой-либо другой политик в истории страны, — 3188 дней.