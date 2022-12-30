Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент России Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования Президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонаро в связи с кончиной легендарного бразильского футболиста Пеле (Эдсон Арантес до Нассименто).

«Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», — приводит слова главы российского государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что благодаря уникальному мастерству и таланту спортсмена, а также красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей в разных странах мира, в том числе и в России.

Напомним, Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет из-за множественного отказа внутренних органов. Еще в прошлом году Пеле поставили диагноз опухоль толстой кишки. Последние месяцы спортсмен проходил курс химиотерапии, но это не принесло положительного результата.Также у него были проблемы со здоровьем после перенесенной операции по замене тазобедренного сустава и из-за заболевани предстательной железы и почек.

Своими воспоминаниями о великом футболисте поделился комментатор Александр Норден, подробнее – в материале «Татар-информа».