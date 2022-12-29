Названа причина смерти футболиста Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу, бразилец Пеле скончался от множественного отказа внутренних органов, передает ТАСС со ссылкой на официальный бюллетень клиники «Альберт Эйнштейн», который оказался в распоряжении редакции.

«"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 мск – прим. ред) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]», – говорится в сообщении. Пресс-служба клиники также выразила соболезнования семье бывшего футболиста и «всем, кто скорбит о потере нашего любимого "Короля футбола"».

Как сообщал «Татар-инфрм», легендарный футболист умер на 83-м году жизни. Ранее он проходил химиотерапию от рака толстой кишки.