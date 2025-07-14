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Культура 14 июля 2025 20:31

Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Митты

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Александра Митты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования», – подчеркнул российский лидер в траурной телеграмме, адресованной родным и близким Митты.

По оценке Путина, «профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус» помогли режиссеру создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей.

«Добрая, светлая память об Александре Наумовиче Митте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег, всех почитателей его многогранного творчества», – заключил Президент.

Народный артист России Александр Митта скончался на 93-м году жизни, до самого конца он боролся с онкологическим заболеванием. Среди ключевых работ режиссера – «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Экипаж» (1979), «Сказка странствий» (1982), сериал «Граница. Таежный роман» (2000).

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#смерть режиссера #Владимир Путин
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