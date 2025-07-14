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Культура 14 июля 2025 12:21

Кинорежиссер Александр Митта умер в возрасте 92 лет

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На 93-м году жизни скончался народный артист России, выдающийся кинорежиссер Александр Митта. О трагической новости сообщил его сын Евгений. 1 июля режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии, причиной стала онкологическая болезнь, с которой он боролся до самого конца, сообщает РБК Life.

Александр Митта оставил яркий след в отечественном кинематографе. Он стоял у истоков жанра фильма-катастрофы в СССР, а в более поздние годы стал автором знакового телесериала «Граница. Таежный роман», подарившего старт карьере целой плеяды новых актеров, ставших звездами уже постсоветского кинематографа.

Его путь в кино – это редкое сочетание теоретического осмысления искусства и практической отточенности. Как отмечает кинокритик и автор Телеграм-канала Age of Cinema Елена Зархина, Митта был не просто режиссером – он был учителем зрителя. Он научил любить кино не только сердцем, но и разумом, показывая, как фильм может быть искусством, а не только развлечением..

#Россия #кинематограф #фильм #режиссер
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