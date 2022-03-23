Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Мельникова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера и сценариста Виталия Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мельников скончался 22 марта, ему было 93 года, сообщал ранее «Татар-информ».

«Народный артист России Виталий Мельников был ярким, неординарным, разносторонне одаренным человеком и настоящим Мастером», — говорится в телеграмме с соболезнованиями.

Президент отметил, что имя Мельникова, его работы навсегда останутся в сердцах его близких, коллег и поклонников.