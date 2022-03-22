В Санкт-Петербурге умер режиссер и сценарист Виталий Мельников

В Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет умер кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм», передает ТАСС.

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — цитирует собеседника агентство.

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново Дальневосточного края (ныне — Амурская область РФ). В Москве окончил режиссерский факультет ВГИКа. За свою творческую жизнь он создал десятки фильмов, которые помнят не одно поколение зрителей.

Это такие фильмы, как «Начальник Чукотки», «Старший сын», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Отпуск в сентябре», «Последнее дело Вареного», «Выйти замуж за капитана» и мнгие другие.

Виталий Мельников награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, Орденом Трудового Красного Знамени. В 2016 году кинорежиссер получил премию «Ника».