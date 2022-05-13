Путин выразил соболезнования в связи со смертью Президента ОАЭ

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного и всему народу ОАЭ.

Он отметил, что с именем Шейха Халифы связан важный период для Абу-Даби и всей страны, который был ознаменован впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. По словам Путина, Президент ОАЭ также внес большой вклад в развитие отношений своего государства с Россией.

«Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул российский лидер.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов также направил соболезнования руководству ОАЭ, о чем сообщал «Татар-информ».