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Ру Тат
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Официальная хроника
13 мая 2022  17:32

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Президента ОАЭ

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного и всему народу ОАЭ.

Он отметил, что с именем Шейха Халифы связан важный период для Абу-Даби и всей страны, который был ознаменован впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. По  словам Путина, Президент ОАЭ также внес большой вклад в развитие отношений своего государства с Россией.

«Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул российский лидер. 

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов  также направил соболезнования руководству ОАЭ, о чем сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #ОАЭ
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