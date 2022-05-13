Минниханов направил соболезнования руководству ОАЭ в связи с кончиной их Президента

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования Вице-президенту, Премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, Правителю эмирата Дубай Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль-Мактуму в связи с кончиной Президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает пресс-служба республиканского лидера.

«Из жизни ушел видный государственный деятель, за годы пребывания на посту сделавший многое для социально-экономического развития страны. Выражаю искренние соболезнования народу ОАЭ, слова сочувствия и поддержки семье и близким в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в тексте телеграммы Президента РТ.

Кроме того, Минниханов направил соболезнования Наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Его Высочеству шейху Мухаммаду бен Заиду Аль Нахайяну.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби шейх Халифа бен Заид аль Нахайян скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни, о чем сообщал «Татар-информ».

Татарстан и ОАЭ связывают длительные торгово-экономические и социально-культурные отношения. По данным за 2020 год, товарооборот республики с ОАЭ составил $18 млн, основная доля пришлась на продукцию химической промышленности и транспорт. С ОАЭ сотрудничают ряд предприятий республики, а в мае 2021 года в Елабуге состоялась церемония запуска серийного производства автомобилей Aurus — проект реализован совместно с эмиратским холдингом Tawazun. Татарстанские компании участвуют в международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби и выставке Expo Dubai. Представители ОАЭ принимают участие в экономическом форуме KazanSummit. У Татарстана есть торгово-экономическое представительство в Дубае.