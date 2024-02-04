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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Президента Намибии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Президента Намибии Хаге Гейнгоба. Телеграмма направлена в адрес исполняющего обязанности главы государства Нанголо Мбумбы. Текст приводит пресс-служба Кремля.
Путин напомнил вклад Гейнгоба в становление страны, в борьбу за ее независимость и верное служение Родине на высоких государственных должностях.
«Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией», — подчеркнул Президент России и передал соболезнования родным и близким умершего, а также всему народу Намибии.
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