Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Президента Намибии Хаге Гейнгоба. Телеграмма направлена в адрес исполняющего обязанности главы государства Нанголо Мбумбы. Текст приводит пресс-служба Кремля.

Путин напомнил вклад Гейнгоба в становление страны, в борьбу за ее независимость и верное служение Родине на высоких государственных должностях.

«Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией», — подчеркнул Президент России и передал соболезнования родным и близким умершего, а также всему народу Намибии.