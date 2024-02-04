Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Скончался Президент Намибии
На 83-м году умер Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб. Об этом в соцсети X сообщил офис главы государства.
В сообщении уточняется, что Гейнгоб был болен раком. Он умер в больнице, рядом находились его жена и дети.
В стране запланировано заседание Правительства, на котором будут приняты все необходимые меры. Временно исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Нанголо Мбумба.
Хаге Готфрид Гейнгоб родился в августе 1941 года. В последний раз он был избран Президентом в ноябре 2019 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»