Скончался Президент Намибии

На 83-м году умер Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб. Об этом в соцсети X сообщил офис главы государства.

В сообщении уточняется, что Гейнгоб был болен раком. Он умер в больнице, рядом находились его жена и дети.

В стране запланировано заседание Правительства, на котором будут приняты все необходимые меры. Временно исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Нанголо Мбумба.

Хаге Готфрид Гейнгоб родился в августе 1941 года. В последний раз он был избран Президентом в ноябре 2019 года.