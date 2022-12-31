Путин выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы Римского Бенедикта XVI

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования папе Римскому Франциску в связи с кончиной почетного папы Римского Бенедикта XVI. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

«Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убежденным защитником традиционных христианских ценностей», – отметил глава государства.

По его словам, в период его понтификата между РФ и Ватиканом установились полноформатные дипломатические отношения и развивались связи между Русской православной и Римско-католической церквами.

Путин также рассказал, что ему довелось общаться с Бенедиктом XVI, и он навсегда сохранит самые светлые воспоминания о почетном папе Римском.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Ушел с поста главы Римско-католической церкви в февраля 2013 года, таким образом став первым папой с 1415 года, добровольно покинувшим престол.