На 96-м году жизни скончался почетный папа Римский Бенедикт

Почетный папа Римский Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, был избран главой Римско-католической церкви 19 апреля 2005 года. Он стал первым папой немецкого происхождения за последнюю почти тысячу лет. 11 февраля 2013 года он объявил о своем уходе с поста. 28 февраля Бенедикт XVI оставил пост, став первым папой с 1415 года, добровольно покинувшим престол. После отречения он сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы.