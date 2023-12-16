Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха. Телеграмма направлена в адрес его наследника – младшего брата Мишааля Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха.

Путин отметил большой авторитет эмира Ас-Сабаха на Ближнем Востоке, его вклад в развитие Кувейта и дружественные отношения с Россией.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи Ас-Сабах и дружественному народу Кувейта», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Напомним, что эмир Кувейта скончался сегодня в возрасте 86 лет.