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Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха. Телеграмма направлена в адрес его наследника – младшего брата Мишааля Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха.
Путин отметил большой авторитет эмира Ас-Сабаха на Ближнем Востоке, его вклад в развитие Кувейта и дружественные отношения с Россией.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи Ас-Сабах и дружественному народу Кувейта», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Напомним, что эмир Кувейта скончался сегодня в возрасте 86 лет.
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