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Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя КС РФ Баглая
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя Конституционного суда РФ Марата Баглая. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ушел из жизни профессионал высочайшего класса, честный, порядочный, преданный делу человек. Настоящий гражданин и патриот», – сказал глава государства.
Путин отметил, что Марат Викторович посвятил свою жизнь важной и благородной миссии – защите Закона и справедливости. За годы многогранной, плодотворной работы он внес огромный вклад в становление конституционного правосудия в России, в укрепление основ российской правовой системы и в развитие юридической науки и образования.
Бывший председатель Конституционного суда РФ скончался накануне на 93-м году жизни в следствие продолжительной болезни.
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