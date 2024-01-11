Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя КС РФ Баглая

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя Конституционного суда РФ Марата Баглая. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ушел из жизни профессионал высочайшего класса, честный, порядочный, преданный делу человек. Настоящий гражданин и патриот», – сказал глава государства.

Путин отметил, что Марат Викторович посвятил свою жизнь важной и благородной миссии – защите Закона и справедливости. За годы многогранной, плодотворной работы он внес огромный вклад в становление конституционного правосудия в России, в укрепление основ российской правовой системы и в развитие юридической науки и образования.

Бывший председатель Конституционного суда РФ скончался накануне на 93-м году жизни в следствие продолжительной болезни.