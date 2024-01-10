Умер экс-председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай

Президент РФ Владимир Путин с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и председателем Конституционного суда Маратом Баглаем

Фото: kremlin.ru

В Москве на 93-м году жизни скончался бывший председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай. Об этом сообщается на сайте суда.

Причиной смерти юриста в сообщении пресс-службы КС названа «продолжительная болезнь».

Марат Викторович Баглай родился 13 марта 1931 года в городе Баку. Окончил юридический факультет Ростовского государственного университета (1954) и аспирантуру Института права имени А. Я. Вышинского Академии наук СССР (1957).

После защиты кандидатской диссертации с 1957 по 1962 год правовед работал научным сотрудником Института государства и права АН СССР. С 1962-го по 1967-й — доцент МГИМО. В 1967 году защитил докторскую диссертацию, в 1970-м стал профессором конституционного права. С 1967 по 1977 год — заведующий отделом Института международного рабочего движения АН СССР.

С 1977 по 1995 год Баглай — проректор Высшей школы профсоюзного движения (с 1990-го — Академия труда и социальных отношений). Помимо прочего, с 1977 по 1995 год — профессор кафедры конституционного права МГИМО. В 1997-м избран членом-корреспондентом РАН по Отделению философии, социологии, психологии и права.

В 1993 году Марат Баглай участвовал в работе Конституционного совещания. В 1995-м избран судьей Конституционного суда РФ. В 1997-м его избрали председателем Конституционного суда на трехлетний срок, а в 2000-м переизбрали. В феврале 2003 года был избран новый председатель КС России Валерий Зорькин. Полномочия Баглая на этом посту и на посту судьи КС были прекращены.

Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Автор учебника «Конституционное право Российской Федерации» (1996), впоследствии неоднократно переиздававшегося. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов и ряда медалей.