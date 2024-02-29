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Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего советского Премьера Рыжкова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким бывшего главы Правительства СССР Николая Рыжкова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Профессиональная биография Николая Ивановича Рыжкова, его огромный вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, заслуживают самого искреннего уважения», — отметил глава государства.
По мнению Путина, уже в самом начале своей карьеры, а затем и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности Рыжков всегда был верен своим принципам, ставил интересы Отечества и народа на первое место.
«Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркнул Президент РФ.
Экс-председатель Совета Министров СССР (с 1985 по 1991 год) скончался накануне. Ему было 95 лет. Рыжков с 2003 года занимал пост сенатора от Белгородской области в Совете Федерации, но в прошлом, 2023 году досрочно сложил с себя полномочия.
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