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Общество 29 февраля 2024 10:57

Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего советского Премьера Рыжкова

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким бывшего главы Правительства СССР Николая Рыжкова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Профессиональная биография Николая Ивановича Рыжкова, его огромный вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, заслуживают самого искреннего уважения», — отметил глава государства.

По мнению Путина, уже в самом начале своей карьеры, а затем и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности Рыжков всегда был верен своим принципам, ставил интересы Отечества и народа на первое место.

«Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркнул Президент РФ.

Экс-председатель Совета Министров СССР (с 1985 по 1991 год) скончался накануне. Ему было 95 лет. Рыжков с 2003 года занимал пост сенатора от Белгородской области в Совете Федерации, но в прошлом, 2023 году досрочно сложил с себя полномочия.

#Владимир Путин #Общество
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