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Умер экс-глава Правительства СССР Николай Рыжков
Умер бывший глава Правительства Советского Союза Николай Рыжков, сообщила в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Рыжкову было 94 года.
«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — написала Матвиенко.
По ее мнению, Рыжков был ярким представителем человека труда — ответственного, бескорыстного и честного. Именно это и принесло ему уважение и почет как со стороны коллег, так и от обычных граждан.
Николай Рыжков занимал пост Председателя Совета Министров СССР с 1985 по 1991 год, с 2003 по 2023 год был членом Совета Федерации.
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