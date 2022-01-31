Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Леонида Куравлёва

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни народного актера Леонида Куралёва, сообщает пресс-служба Кремля.

Советский артист театра скончался 30 января в Москве. Ему было 85 лет.

Куравлев был известен своими ролями в таких культовых советских кинокартинах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».