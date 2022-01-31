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Культура
31 января 2022  13:23

Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Леонида Куравлёва

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Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни народного актера Леонида Куралёва, сообщает пресс-служба Кремля.

Советский артист театра скончался 30 января в Москве. Ему было 85 лет.

Куравлев был известен своими ролями в таких культовых советских кинокартинах, как  «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».

 

#народный артист рф #Владимир Путин #соболезнование
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