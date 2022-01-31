Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни артиста Виктора Мережко

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью народного артиста России, режиссера Виктора Мережко, сообщает пресс-служба Кремля.

85-летний деятель искусства, лауреат Государственной премии СССР скончался 30 января в Москве. Об этом сообщил Союз кинематографистов.

По его сценариям сняли более 50 фильмов: «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя — уходи», ряд сериалов и мультипликационных фильмов и множество других. Также он был режиссером в таких сериалах, как «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Объявлены в розыск» (2008), «Сонька: продолжение легенды» (2010).

Мережко снялся в нескольких полнометражных фильмах. Первую свою роль в кино он исполнил еще в 1971 году в кинокартине «Тигры на льду».