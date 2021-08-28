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Ру Тат
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28 августа 2021  14:54

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на складе боеприпасов

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Президент России выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также родным и близким погибших при взрывах на складе боеприпасовв Жамбылской области. Текст телеграммы опубликован пресс-службой Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте.

По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 29 августа в Казахстане объявлено днем траура.

#Путин Владимир #Казахстан #взрыв на складе боеприпасов
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