Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на складе боеприпасов

Президент России выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также родным и близким погибших при взрывах на складе боеприпасовв Жамбылской области. Текст телеграммы опубликован пресс-службой Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте.

По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 29 августа в Казахстане объявлено днем траура.