В Казахстане объявлен траур по жертвам взрывов на складе боеприпасов

29 августа в Казахстане объявлено днем траура по жертвам взрывов на военном складе в Жамбылской области. Напомним, трагедия унесла жизни не менее 12 человек. О данном решении объявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — говорится в посте Токаева в Twitter.

О случившемся стало известно вечером 26 августа. По данным Минобороны Казахстана, в воинской части возник пожар на складе, где хранились боеприпасы. Произошло не менее 10 взрывов, в результате которых пострадали около 100 человек, 12 погибли, несколько числятся пропавшими без вести.