Путин выразил соболезнования семьям погибших при ударе по Севастополю

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и выразил соболезнования семьям погибших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины жителей города. Об этом сообщил сам руководитель региона, передает РИА Новости.

«Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы», — добавил губернатор.

При этом, по словам Развожаева, число жертв ракетного удара увеличилось до пятерых человек, трое из них — дети.

Кроме того, пять детей находятся в реанимации. Остальные пострадавшие, которых насчитывается около 120, получили ранения легкой и средней тяжести, отмечает ТАСС.

Ранее соболезнования родным и близким погибших выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».

По информации Министерства обороны РФ, для нанесения удара Украина использовала американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.

Четыре ракеты были перехвачены, а пятая взорвалась в воздухе, что и привело к жертвам среди мирного населения, заявили в российском военном ведомстве.