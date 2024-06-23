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Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на Крым
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Особенно остро восприняли сообщение о том, что среди погибших есть дети, которые вместе с родителями в этот выходной день отдыхали на пляже. Татарстанцы искренне сопереживают родным, потерявшим близких. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Как ранее сообщал «Татар-информ», при ракетном ударе по Севастополю погибли три мирных жителя — один взрослый и два ребенка. Ранения получили 124 человека, находившиеся на пляже и прилегающих к нему территориях.
По информации Министерства обороны РФ, для нанесения удара Украина использовала американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.
Четыре ракеты были перехвачены, а пятая взорвалась в воздухе, что и привело к жертвам среди мирного населения, заявили в российском военном ведомстве.
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