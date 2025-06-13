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Политика 13 июня 2025 20:29

Путин выразил соболезнования руководству и гражданам Ирана

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне резкого обострения ситуации после ударов Израиля по иранской территории. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства выразил глубокие соболезнования руководству и гражданам Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов.

В ходе беседы Путин осудил действия Израиля, назвав их нарушением Устава ООН и международного права. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации вокруг иранской ядерной программы и ранее предлагала конкретные шаги, направленные на поиск компромисса.

Президент России подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации конфликта и продолжать активный диалог с обеими сторонами ради стабильности в регионе.

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#Иран #Владимир Путин #телефонный разговор
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