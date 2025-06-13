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Политика 13 июня 2025 20:23

Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с резким обострением обстановки после силовой акции Израиля против Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы российский лидер подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации и выразил обеспокоенность последствиями конфликта для всего ближневосточного региона.

Путин акцентировал внимание на необходимости возврата к переговорному процессу и решения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой, исключительно политико-дипломатическими средствами.

Кроме того, российская сторона выразила готовность выступить в качестве посредника для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

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#Владимир Путин #Израиль #биньямин нетаньяху
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