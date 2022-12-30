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Культура
30 декабря 2022  07:12

Путин выразил соболезнования родным композитора Артемьева

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Эдуард Артемьев был талантливым и неординарным композитором. Его мелодии связали многие поколения, став целой исторической эпохой в музыке, подчеркнул в телеграмме в соболезнованиями Президент РФ Владимир Путин.

«Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи. Это был бесконечно талантливый, неординарный, преданный своему призванию человек, который проложил особый, очень личный путь в искусстве», — говорится в некрологе, опубликованном пресс-службой Кремля.

В заключение глава государства отметил, что искренние и проникновенные мелодии, написанные Артемьевым, продолжат жить даже после смерти их создателя.

Эдуард Артемьев скончался накануне. Ему было 85 лет.

#Владимир Путин #соболезнование
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