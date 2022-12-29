На 86-м году жизни умер известный советский композитор Эдуард Артемьев

Советский композитор Эдуард Артемьев, который был госпитализирован в больницу в начале декабря, умер на 86-м году в реанимации. Об этом рассказал его сын Артемий Артемьев, сообщает ТАСС.

Ранее собеседник агентства рассказывал, что его отца перевели в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Первоначально музыкальное образование получил в Московском хоровом училище в 1945-1955 годах, затем поступил на теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, учился по классу композиции народного артиста СССР Юрия Шапорина. Написал музыку более чем к 150 фильмам, включая к кинолентам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999-м Артемьев получил звание «Народный артист РФ», в 2022 году — Герой труда.