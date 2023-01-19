Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Досталя

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера, сценариста, актера Николая Досталя. Народный артист РФ умер в возрасте 76 лет.

«Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества. Он прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей», — отмечается в тексте телеграммы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Досталь скончался в среду в 18.10 по московскому времени.