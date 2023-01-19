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Культура
19 января 2023  12:02

Скончался режиссер Николай Досталь

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Умер режиссер, народный артист РФ Николай Досталь. Ему было 76 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов России.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат», – заявил источник.

Причина смерти режиссера пока неизвестна. 

Впервые Досталь снялся в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика «До свидания, мальчики» по повести Бориса Балтера. Позднее зрители могли увидеть его в фильмах «Морские рассказы», «Расплата», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Человек на своем месте».

Режиссерским дебютом для него стала короткометражка «Ожидаются похолодание и снег» по рассказу Владимира Солоухина. В общей сложности он поставил 17 фильмов и сериалов, в том числе «Гражданин начальник», «Штрафбат», «Завещание Ленина», «Раскол».

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