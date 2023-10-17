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Культура 17 октября 2023 09:24

Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова

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Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова. Музыкальный деятель скончался накануне на 89-м году жизни.

«Ушел из жизни Геннадий Игоревич Гладков — выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что многогранное и вдохновенное творчество Геннадия Игоревича — это яркая страница истории отечественного искусства.

#Владимир Путин
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