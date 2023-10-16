Скончался написавший музыку ко множеству фильмов композитор Геннадий Гладков

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Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался сегодня в своем доме на 89-м году жизни. Об этом рассказал его помощник и менеджер Малик Аминов, передает РИА Новости.

«Да, действительно… [Скончался] дома, просто дома ушел спокойно», — отметил собеседник агентства, уточнив, что информации о похоронах и прощании пока нет.

Геннадий Игоревич Гладков родился в Москве 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. Дебютировал как театральный композитор, к работе над музыкой для фильмов его привлек друг детства — актер Василий Ливанов.

Славу Гладкову принесла музыка к мультфильмам «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), в котором спел партию Глупого короля.

Кроме того, композитор создал музыку к таким анимационным фильмам, как «Малыш и Карлсон» (1968), «Как Львенок и Черепаха пели песню» (1974), «Голубой щенок» (1976), а также ко многим другим.

Сочиненные Гладковым композиции также звучат в фильмах «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978) и в ряде других.

Параллельно Геннадий Гладков продолжал создавать музыку для театральных постановок. Последней его работой для кино стала музыка к фильму «Медный всадник России» (2019). Народный артист РФ с 2002 года.