Путин выразил соболезнования Президенту Непала в связи с авиакатастрофой в Покхаре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему непальскому коллеге Бидхье Деви Бхандари. Напомним, что сегодня под городом Покхара произошла трагедия — рухнул самолет. Предварительно, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — отмечается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

На борту самолета находились четверо россиян, сообщило посольство РФ.