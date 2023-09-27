Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин выразил соболезнования после гибели более 100 человек на свадьбе в Ираке
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с пожаром на свадебной церемонии в иракском городе Хамданийя. Телеграмма, направленная Президенту Абдельлатифу Рашиду и Премьер-министру Мухаммеду Судани, опубликована пресс-службой Кремля.
«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества», — говорится в сообщении.
Напомним, что при пожаре погибли и получили ранения 450 человек. Президент России передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших, а раненым — скорейшего выздоровления.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»