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В Ираке при пожаре на свадьбе погибли и пострадали более 450 человек
Число жертв и раненых в результате пожара в иракской провинции Найнава превысило 450 человек, сообщает агентство Al Arabiya.
Пожар произошел во время свадебной церемонии. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверков в закрытом помещении, что сначала привело к возгоранию в зале. Огонь распространился очень быстро и усугубил ситуацию. Отмечается, что в концертном зале, где проходила церемония, не соблюдались правила противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось о 100 погибших и более 150 раненых. Позднее Иракский Красный Кресто бъявил, что число жертв и раненых возросло до более чем 450 человек.
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