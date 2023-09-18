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Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи с кончиной Добронравова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору, пианистке, автору песен Александре Пахмутовой в связи со смертью ее супруга – поэта Николая Добронравова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход – большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», – сказал глава государства.
Путин отметил, что в замечательных стихах Николая Добронравова отразились яркие, незабываемые страницы истории нашей страны, трудовые свершения современников, их мечты, мужество и сила духа, человеческое достоинство. Президент также выразил уверенность в том, что его удивительно искреннее и вдохновенное творчество всегда будет созвучно времени.
17 сентября стало известно, что на 95-м году скончался советский и российский поэт.
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