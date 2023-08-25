ФАС проверяет жалобы на введение операторами платы за раздачу интернета с телефона

Фото: © «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба проверяет жалобы граждан на то, что сотовые операторы ввели отдельную плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что операторам были направлены запросы для того, чтобы установить все детали и обстоятельства.

«В настоящее время служба анализирует информацию, полученную от операторов связи, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования», – отметили в ФАС.